Ultime notizie Serie A - Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l'Empoli vinto per 3-0:

C'era timore per un tuo possibile giallo.

"Ci sarò per la prossima partita, con un giallo sarei stato squalificato. Sono stato attento, se avessi pensato di prenderlo, l'avrei preso".

Siete ancora in corsa per lo scudetto?

"Sì, ci crediamo ancora. Il Milan deve puntare sempre al massimo, è ancora in corsa sia in Champions che in campionato".