Milan, Bennacer a MTV: "Vogliamo vincere col Napoli, a San Siro non lo facciamo da tanto! Ecco cosa servirà"

Ai microfoni di MilanTV parla il centrocampista del Milan Ismael Bennacer.

"Stiamo facendo bene, abbiamo dimostrato grande spirito di gruppo nelle ultime uscite e abbiamo lavorato molto in queste settimane, non sarà facile questa sera ma dovremo fare una grande partita per vincere. Napoli? Dobbiamo vincere a San Siro perchè in Serie A contro di loro la vittoria manca da tanto, però come ho detto prima stiamo facendo bene in questo ultimo periodo, vogliamo fare bene anche stasera perchè sarà una partita che si vincerà nei dettagli"