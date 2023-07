Miguel Veloso: "Zanoli-Sporting? Velocissimo, perfetto sulla fascia! Ha una dote incredibile"

Miguel Veloso, ex centrocampista di Genoa ed Hellas Verona, parla ai taccuini di A Bola dell'ipotesi che il terzino del Napoli Alessandro Zanoli possa andare allo Sporting di Lisboa.

«È un giocatore molto, molto veloce e la verità è che in Italia si parlava già del suo prestito al Genoa. È un giocatore che sa fare perfettamente tutto il corridoio esterno, perché ha i polmoni e le gambe per farlo. Funziona ed è molto veloce. Non essendo un giocatore straordinario dal punto di vista tecnico, non è neanche male e, soprattutto, è ancora giovane e può migliorare molto il suo gioco. Ma ha senza dubbio un grande potenziale e, come ho detto, una velocità incredibile e fisicamente è fortissimo. Lo Sporting senza dubbio sarebbe una buona opzione per Zanoli»