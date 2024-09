Metodo Conte, Tarantino svela: "Ancora ricordo quando Barreto svenne in allenamento"

Napoli - Nei successi di Antonio Conte come la promozione in Serie A delBari nel 2009, accanto all'ex campione della Juve c'era il team manager napoletano Luciano Tarantino, che è stato intervistato dai colleghi de Il Mattino:

Il calcio scopre Conte e i suoi duri metodi di lavoro.

«A coordinare la preparazione atletica c'era il compianto professore Giampiero Ventrone, che aveva cominciato la carriera in una mia squadra a Napoli. Metodi duri? Ancora ricordo quando svenne Barreto in un allenamento in Austria... Un grande lavoro per raggiungere la serie A e uno straordinario feeling con la squadra».