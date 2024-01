Clamoroso Mertens, annuncia il ritiro: "Ho davvero voglia di lasciare il calcio", può smettere a fine stagione!

Ultime news calcio - Dries Mertens sorprende tutti e lascia pensare che a fine stagione pensa al ritiro dal calcio giocato.

L'ex attaccante del Napoli, attualmente al Galatasaray, durante il programma VTM 'Sergio Over de Grens', ha fatto una rivelazione importante per quanto riguarda il suo futuro:

"Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a calcio. Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d'altra parte non vedo l'ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia. Alla mia età normalmente metti fine alla tua carriera. Diventi più lento e fisicamente non è più sempre possibile essere al top".

Dries Mertens annuncia il ritiro: l'intervista

Insomma, Dries Mertens potrebbe ritirarsi a fine stagione e dire addio al calcio giocato: il belga ex Napoli ha infatti il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Galatasaray e dopo le sue dichiarazioni dalla Turchia fanno sapere che questa potrebbe essere l'ultima stagione in campo del Folletto.