Comune di Napoli, Borriello: "Ora possiamo affrontare la procedura per la cittadinanza onoraria a Mertens!"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto da lui affermato:

"Mertens ha rinnovato ed ora possiamo affrontare la procedura per far diventare Dries cittadino onorario di Napoli. Ci vuole tutto un movimento ed una procedura per farlo diventare napoletano. Lui adora la nostra città. Il nostro è un popolo di passione. Veniamo da tre mesi chiusi in casa. Come si faceva a tenere tutti i tifosi azzurri a casa dopo questo successo? Vedremo solo tra qualche giorni se siamo stati davvero sciagurati".