Meret: "Scudetto? Ci abbiam creduto da inizio stagione seguendo il mister! Un gesto dei tifosi ci rende orgogliosi"

Presentazione ritiro Napoli Dimaro 2023, conferenza stampa con Aurelio De Laurentiis per annunciare quella che sarà la data ufficiale dell'inizio della nuova e prossima stagione della SSC Napoli. Sarà assente mister Luciano Spalletti, svelato anche il motivo. Anche quest'anno gli azzurri hanno scelto ritiro a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino con le date da ufficializzare (14-25 luglio l'ipotesi al momento non confermata).

SEGUI LA DIRETTA VIDEO QUI

Clicca qui se non vedi il player per guardare il video direttamente da Youtube

Ritiro Napoli 2023: conferenza De Laurentiis per Dimaro

13.43 - Meret: "Ritiro classico e senza tournée? Sì, sicuramente conoscere già strutture e luoghi dove si va a lavorare sicuramente ti aiuta di più. E ti aiuta a lavorare meglio. Restare in un luogo senza grandi spostamenti e tournée penso sia una cosa positiva. Perché ci permette di lavorare e riposare, di affrontare gli allenamenti che sono comunque molto intensi. Con la giusta forza e col giusto sacrificio da parte di tutti. Perché sai di poterti riposare al meglio. Senza stanchezza. Così da concentrarti sul lavoro, in quella fase il lavoro è importante".

13.50 - Meret: "I meriti sono di tutti per questa stagione, abbiamo raggiunto qualcosa di impensabile ad inizio stagione. Ci abbiam creduto da inizio stagione, nonostante molti cambi in squadra. Abbiamo sempre lavorato con grande voglia e dedizione. Seguendo il mister. Il merito è di tutti, ci rende orgogliosi il seguito dei tifosi per quel che abbiamo fatto e vogliamo continuare a farlo!".

Ritiro Dimaro Napoli 2023 - Alle ore 12.30 di giovedì 18 maggio, presso il centro sportivo di Castel Volturno ci sarà in diretta la conferenza stampa per il ritiro Napoli Dimaro 2023, dove sarà presente, come di consueto, anche il presidente Aurelio De Laurentiis insieme agli esponenti organizzativi del comune che ospita ormai da anni il club azzurro. Sarà un ritiro da Campioni d'Italia. Resta collegato per seguire gli aggiornamenti in diretta per il ritiro Napoli a Dimaro.

Conferenza stampa che inizierà alle ore 12:30 presso la SSC Napoli Konami Training Center a Castel Volturno, i presenti:

Aurelio De Laurentiis (Presidente SSC Napoli);

(Presidente SSC Napoli); Roberto Failoni (Assessore al Turismo del Trentino);

(Assessore al Turismo del Trentino); Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing);

(Ceo Trentino Marketing); Luciano Rizzi (Presidente APT Val di Sole);

(Presidente APT Val di Sole); Andrea Lazzaroni (Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida).

Ritiro Napoli Dimaro 2023

Ritiro Dimaro Napoli: Spalletti assente in conferenza, il motivo

Ritiro Napoli 2023 - Ci sono le ultime notizie che riguardano l'assenza di Luciano Spalletti per il ritiro Napoli Dimaro 2023. Luciano Spalletti in conferenza stampa di presentazione per il prossimo ritiro del Napoli non ci sarà.

Ritiro Napoli 2023

Ritiro Napoli Dimaro 2023: conferenza in diretta su Calcio Napoli 24

Ritiro Dimaro Napoli 2023 in diretta video su CN24. Per tutto ciò che riguarda la conferenza stampa di presentazione dove verranno ufficializzate le date, le novità, le amichevoli e le ultime notizie magari anche sul futuro di Spalletti, sarà possibile seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Conferenza ritiro Napoli Dimaro 2023 in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il Canale Youtube.CalcioNapoli24 con il nostro Manuel Guardasole in diretta da Castel Volturno.