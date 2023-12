Meret, l'agente: "E' disponibile a rimanere a Napoli, vedremo a fine anno con la società"

Rinnovo Meret Napoli, arrivano le ultime notizie con le parole del suo agente Federico Pastorello, presente all'Hotel Melià a Milano che ha parlato ai media presenti tra TMW:

"La stagione è complicata e col cambio di allenatore il focus è sulla stagione in corso. Alex ha il contratto in scadenza ma c'è un'opzione automatica, quindi senza fretta. Lui è disponibile a rimanere a Napoli, vedremo.

Meret via a zero? L'opzione è a favore del Napoli, la consideriamo come al 100% esercitata. Poi però faremo il punto con la società, c'è grande serenità nei rapporti".