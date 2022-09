Meret: "Con continuità e fiducia le cose vanno meglio! A Milano per vincere, c'è una cosa che mi dà fastidio. Su rinnovo, voci d'addio e Scudetto..."

Il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rispondendo a diverse domande:

Intervista a Meret

Sulle parate contro i Rangers: "E' stata una bella parata, importante per come si era messa nei primi minuti nei quali loro stavano spingendo molto. E' stata difficile perchè avevo Kim sulla traiettoria, ma ho spinto bene e deviato in angolo. Poi nella ripresa abbiamo trovato il gol e vinto una gara difficile e importante.

Vincere in quello stadio è stato incredibile, avevano un pubblico pazzesco che li ha spinti dall'inizio alla fine. Rispetto all'Ajax sono stati più aggressivi, ma siamo stati bravi a mantenere la calma e fare il nostro gioco. Poi l'abbiamo sbloccata, è stata una prova di maturità, siamo stati lucidi e bravi soprattutto con l'uomo in più".

Sull'essere diventato papà: "La nascita di mio figlio è stata un'emozione incredibile, ti cambia la vita. Siamo al settimo cielo, è un qualcosa che viene prima di tutto e siamo felicissimi".

Sull'avvio di stagione del Napoli: "Siamo solo all'inizio, in Champions ci sono ancora 4 partite per non parlare del campionato. Siamo partiti con il piede giusto, potevamo fare qualcosa in più con il Lecce ma dobbiamo continuare su questa squadra. Ora bisogna pensare partita per partita, restando concentrati per puntare a qualcosa di importante".

Sulle voci di addio in estate: "Non sono uno di mille parole, preferisco i fatti. E' stata un'estate calda e difficile per me con tante voci, ma sono rimasto concentrato sul campo come ho sempre fatto, perchè credo che solo con il lavoro si possono raggiungere i risultati prefissati":

Dispiace che a volte dicano che non parlo in campo o che non dirigo la difesa. Credo di averlo sempre fatto, ma migliorerò ancora su questo aspetto e non solo".

Su Kim: "Mi ha impressionato, è già migliorato tantissimo ed ha altri margini. Ha una forza fisica incredibile, bravo di testa ed in marcatura ed è difficile superarlo. Spero possa continuare così".

Su Kvaratskhelia: "E' forte ed è giovane, può migliorare tantissimo ed ha colpi importanti. Nelle prime partite ci ha dato una grande mano e si è inserito subito bene, deve continuare così anche lui magari dando una mano ulteriore sulla fase difensiva. E' davvero forte".

Sulle parole di Spalletti: "Quando si ha continuità e fiducia le cose vanno meglio. Sono contento di essere partito bene, ma ancora non ho fatto nulla. Sono più sereno e contento di essere il titolare del Napoli. Voglio continuare così".

Sul rapporto con Sirigu: "Salvatore lo conosco da qualche anno in Nazionale, è un portiere ed una persona che si fa amare subito dal gruppo. E' importante avere una figura come lui, di esperienza, che ha vissuto spogliatoi importanti. Sono contento di aver condiviso con lui anche l'avventura dell'Europeo, può fare la differenza anche nei momenti più complicati".

Sulla vittoria sul Liverpool: "E' stata fantastica, davanti al nostro pubblico che ci ha sostenuto in maniera incredibile. Forse non ci aspettavamo neanche noi di partire così forte, abbiamo sbagliato pochissimo e li abbiamo messi in difficoltà con le nostre caratteristiche".

Sull'esultanza sotto la curva dopo Lazio-Napoli: "E' stato un urlo liberatorio per la partita, che abbiamo vinto in uno stadio difficile come l'Olimpico. Ribaltarla è stato da grande squadra e volevamo festeggiare con i nostri tifosi".

Sul gol del Lecce: "E' stata una giocata incredibile, non ci sarei mai arrivato. Va dato merito anche agli attaccanti, potevo farci ben poco".

Su Milan-Napoli: "Sarà una grande sfida, molto importante per il nostro campionato. Non sarà decisiva ma ci dirà tanto, puntiamo sempre alla vittoria e riuscirsi a San Siro sarebbe molto importante in vista del riposo della sosta. Ci stiamo preparando bene".

Sulle speranze per il 2023: "Vorrei serenità, salute e continuità nella porta del Napoli. Scudetto? Quello è un sogno che ogni anno proviamo a raggiungere ed anche questo anno lotteremo per farlo".

Sul rinnovo: "Stiamo parlando, io penso a fare bene sul campo ed il resto sarà una conseguenza".

