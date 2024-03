Meret alla RAI: "Pareggio giusto, siamo tornati a fare alcune cose dell'anno scorso. Risalita possibile"

Il portiere azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post Inter-Napoli 1-1 ai microfoni della Domenica Sportiva in onda su RAI 2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Punto importante, abbiamo affrontato squadra fortissima in casa loro. Abbiamo provato a fare il nostro gioco e andare in vantaqggio. Pareggio giusto, dobbiamo ritenerci soddisfatti. Mancano ancora 9 partite che ci possono portare al nostro obiettivo. Sappiamo che il distacco è importante, ma abbiamo tre scontri diretti che se vinciamo ci permetterà di recuperare terreno perso. Siamo concentrati per provare a risalire. Stagione negativa, ma abbiamo una grande opportunità. Quest'anno òa colpa è un pò di tutti, l'unica cosa che si possa fare è pensare al futuro e le partite che verranno. Su alcuni aspetti siamo tornati a fare quello dell'anno scorso con pressing alto e squadra corta. C'è ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta. DI base proviamo sempre a giocare palla da dietro, se ci riesce creiamo qualcosa di buono là davanti