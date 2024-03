Meret a Sky: "Non pensiamo al Barcellona, stasera possiamo rimetterci in corsa per la Champions! Vogliamo rifarci dopo il 3-0 dell'andata"

A Sky Sport, nel pre-partita di Napoli-Torino, è intervenuto il portiere del Napoli Alex Meret:

“Non dobbiamo pensare a martedì, questa è una partita troppo importante per noi perchè può dare un sento al nostro finale di stagione. Può metterci in corsa per l’obiettivo Champions, sappiamo che non possiamo sottovalutare il Torino che è ostico. Tutte le energie sono improntate a questa partita. Vendicare l’andata? Una delle partite peggiori dell’anno, vogliamo rifarci e abbiamo preparato bene la partita per affrontarli e metterli in difficoltà. Corsa su noi o sulla classifica? Pensiamo a noi, per ritrovare il nostro gioco fatto in passato: nelle ultime partite l’abbiamo fatto, non possiamo controllare gli altri”