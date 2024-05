Meret a Sky: "Conte? Il Napoli prenderà la decisione migliore! Futuro? Qui sto bene, il mio agente incontrerà Manna e..."

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Lecce.

“E’ stata un’annata deludente, non abbiamo fatto ciò che ci aspettavamo. Anche oggi sprecata un’opportunità importante. Sarà importante cancellare la stagione e ripartire in vista della prossima per un campionato di livello. Essendo abituati a giocare 3-4 giorni sarà diverso: avremo più tempo tra una partita e l’altra e speriamo di sfruttarlo al meglio. Nuovo allenatore Conte?? Sono convinto che la società prenderà la decisione migliore per il Napoli. Vedremo cosa accadrà. Il mio futuro? Mi trovo bene a Napoli. Farò le mie valutazioni anche in base a quali saranno le condizioni. Il mio agente incontrerà Manna nei prossimi giorni per discutere e decidere il mio futuro“