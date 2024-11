Mental Coaching Football School, Marchese: "Conte un motivatore unico. Di Lorenzo? Aveva una consapevolezza, è riuscito nel suo intento e su Lukaku..."

L'empatia è una delle qualità che hanno sempre contraddistinto Antonio Conte: "Motivatore. Credo sia uno dei termini più corretti da assegnare all'allenatore", parola di Marco Marchese, uno dei precursori del mental coaching in Italia:

"C'è un'empatia unica tra Conte e questo Napoli. La squadra riesce a dare il massimo anche grazie a lui. Se lo vedo bene come Mental Coach? Non credo sia il suo destino. Ma ciò che trasmette ai suoi ragazzi è un qualcosa di unico. Dalla Juventus al Chelsea, oggi il Napoli. Ha scelto dei club che non venivano da un buon momento di forma. Ma lui riesce a dare la sua impronta... Anche il terzo portiere è un 'titolare'. Vive come se fosse un calciatore, il suo linguaggio verbale e non verbale è davvero unico. Personalmente ho avuto la fortuna di lavorare con grandi professionisti. E questa capacità che Conte possiede... È innata: o ce l'hai o non ce l'hai. La pressione del pre gara c'è. Ma è stato bravo Conte, che è riuscito a individuare nei giocatori i loro punti di forza. Per gestire la pressione e i pensieri negativi. Giovanni Di Lorenzo? Nonostante le critiche ricevute nell'ultimo anno è riuscito ad andare avanti. Puntando sui suoi valori e i punti di forza. Consapevole che sarebbe uscito dal momento di difficoltà. Conte è stato bravo a valorizzarlo. Gli ha assegnato delle responsabilità forti, da capitano. Lukaku? Romelu ha vissuto tante pressioni durante la sua carriera. Emotivamente parlando, credo sia un ragazzo molto delicato. Ha bisogno di un ambiente che lo coccoli, che lo supporti. Come è stato all'Inter e oggi al Napoli".