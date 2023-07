Meluso: "Il 13 luglio mi ha chiamato ADL, mi sono fiondato: ci siamo messi d'accordo in 20 secondi"

Mauro Meluso si è presentato in conferenza stampa, a Dimaro Folgarida, durante il ritiro azzurro, e rivelato un retroscena che riguarda De Laurentiis:

"Il 13 luglio fra le 7 e 7.30 mi ha chiamato De Laurentiis per andare a parlare con lui. Mi sono fiondato a Napoli! Sono arrivato più o meno prima di pranzo, abbiamo chiacchierato e mi ha fatto un bel po' di domande. Anche se mi conosceva già. Aveva sicuramente già fatto un minimo di selezione. Siamo stati a pranzo con Micheli e Antonio Sinicropi, a tavola col golfo e Capri De Laurentiis ha tirato fuori un fogliettino e in 20 secondi ci siamo messi d'accordo. Così è nata quest'avventura. Telefonata del presidente? Beh, sono rimasto veramente sbalordito perché non me l'aspettavo. Il Napoli che chiami me non era una cosa attesa. Non che non me lo meritassi, consentitemelo, ma il momento non pensavo potesse accadere ora!"