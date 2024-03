Meluso a Sky: "Torino più importante di Barcellona per un motivo. Rrahmani out per non rischiarlo, su Zielinski e Osimhen..."

A Sky Sport, durante il pre-partita di Napoli-Torino, è intervenuto il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso:

‚ÄúTorino e Barcellona? Le partite sono tutte importanti, quella da disputare lo √® di pi√Ļ. Poi solo dopo penseremo al Barcellona. Questa √® la volont√† del mister e del suo staff, concentrarsi sul Torino. Ovvio pensare anche all‚Äôaltra a seconda delle scelte di formazione, ci sono anche Barcellona e Inter. Devi pensare in funzione di dosare le forze, ma la pi√Ļ importante √® quella di oggi.

Ostigard e Zielinski? Rrahmani ha avuto un problema fisico e lo ha risolto, tenerlo fuori √® una scelta conservativa per non rischiarlo. Zielinski √® un calciatore che fa parte della rosa del Napoli e con la questione turnover Calzona avr√† pensato di tenerlo in campo con Traor√© a Barcellona. Osimhen? Con tante partite ravvicinate si cerca di gestire chi ha giocato pi√Ļ spesso, la Coppa d‚ÄôAfrica √® stata dispendiosa ma sta benissimo‚ÄĚ