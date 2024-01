Meluso a Mediaset: "Mercato? Raggiunti i primi obiettivi, ma continuiamo a monitorare! Sul cambio modulo e Mazzarri..."

Mauro Meluso, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del pre-partita di Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Cambio modulo? Mazzarri ha lavorato negli ultimi giorni con la squadra su questa idea tattica. E’ uno schieramento che prediligeva in passato, ma è stata anche un’esigenza per le defezioni a centrocampo e quindi siamo passati ad una mediana a due.

Raggiunti gli obiettivi di mercato? I primi obiettivi erano questi, stiamo monitorando situazione per migliorare la squadra. Abbiamo diversi infortunati e due pedine importanti in coppa d’Africa, siamo vigili sulle opportunità che il difficile mercato di gennaio può darci”.

Cosa manca a questo Napoli rispetto all’anno scorso? Non ho la palla magica, l’anno scorso è stata un’annata eccezionale sotto tutti i punti di vista. Quest’anno Mazzarri ha avuto poco tempo per lavorare dal punto di vista tattico, c’erano le nazionali all’epoca e non ha avuto modo di lavorare con tutto il gruppo su concetti a lui cari. Poi il calendario è stato molto congestionato con gare ogni tre giorni, lui è arrivato in emergenza ma abbiamo disputato comunque ottime gare ed alcune le abbiamo perse immeritatamente. Rispetto all’anno scorso siamo indietro con i punti, ma bisogna guardare avanti con fiducia. Siamo agli ottavi di Champions ed in campionato vogliamo arrivare il più in alto possibile”.