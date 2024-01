Meluso a Dazn: "Zielinski in scadenza? E' un professionista, come Osimhen! Victor sarà ancora concentrato sul Napoli quando tornerà"

Notizie Napoli calcio. Mauro Meluso, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Lazio-Napoli:

“Confronto con Zielinski? Al di là del fatto che è in scadenza, lui è un professionista. Noi stiamo pensando alla gara di oggi, una partita importante per rimetterci in carreggiata per la corsa Champions. Piotr è un professionista ed è importante per la squadra, fin quando sarà qui giocherà per noi”.

De Laurentiis ha annunciato cessione Osimhen? Magari è una mentalità non corretta pensare che se un giocatore sta meritando di cambiare squadra non possa essere concentrato su quella attuale. Ad Osimhen l’aspetto agonistico non è mai mancato e non succederà nemmeno adesso. Quando tornerà sarà nelle condizioni fisiche, spero, è mentali di dare una mano alla squadra”.