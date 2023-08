Meluso a Dazn: "Vogliamo ripetere la scorsa stagione, fatti grandi sacrifici per mantenere alcuni giocatori! Su Gabri Veiga..."

Mauro Meluso ds del Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Frosinone-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Mi unisco al cordoglio di tutta l’Italia calcistica per la perdita di mazzone, un personaggio molto importante umanamente per tutti noi. Ora pensiamo al calcio, una partita che affrontiamo con responsabilità perché abbiamo vinto lo Scudetto. Faremo di tutto per ripetere il gioco e la volontà di far bene, l’intelaiatura base della squadra è rimasta e sono fatti enormi sacrifici per tenere determinati giocatori che magari avevano offerte economiche molto vantaggiose.

Gabri Veiga? Sono del partito di quelli che non parlano di mercato durante il campionato, sarei un cattivo dirigente se parlassi delle nostre trattative”.