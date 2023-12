Meluso a DAZN: "Pensiamo di partita in partita, poi vedremo la classifica! Rinnovi Zielinski e Osimhen? Lavoriamo sottotraccia"

Mauro Meluso, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Cagliari. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Classifica? Se guardi troppo verso l’alto poi rischi di cascare, bisogna guardare di gara in gara e cercare di dare il massimo. La lunghezza rispetto alla vetta è notevole, quindi non dobbiamo pensarci troppo se non alle prossime gare. In Champions ci auguriamo di andare avanti il più possibile, siamo entrati nelle prime sedici e per noi è un grande traguardo.

Rinnovi Zielinski ed Osimhen? Lavoriamo sotto traccia, escono molte cose perché si deve parlare. Noi lavoriamo con riservatezza e vedremo nelle prossime settimane”.