Meluso a Dazn: "Oggi vogliamo ritrovare la via maestra della vittoria! Sull'impatto di Calzona e la Champions..."

Notizie Napoli calcio. Mauro Meluso, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Sassuolo-Napoli:

“Ultimo treno Champions? Riprendo le parole di Calzona, se guardiamo classifica ci potremmo spaventare. Bisogna guardare di partita in partita, dando il massimo ed il proprio meglio per poi fare i conti alla fine perché ora non serve.

Calzona ha avuto un ottimo impatto a livello di scossa psicologica, poi subentrando competenze ed empatia. La squadra lo segue e ci auguriamo di trovare da oggi la via maestra delle vittorie”.