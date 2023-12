Meluso a Dazn: "Non entro nei dettagli del rinnovo di Osimhen, ha dimostrato con i fatti il suo impegno. Su Zielinski ed Elmas..."

Roma-Napoli, ai microfoni di Dazn è intervenuto il ds Meluso prima della partita:

"Questa brutta sconfitta in Coppa Italia ci darà una marcia in più come ha detto Mazzarri. Non ci siamo riconosciuti nella gara col Frosinone e lo sappiamo. Ho visto la squadra molto concentrata per la partita di questa sera, faremo sicuramente una partita accorta sotto il profilo dell'attenzione. Non entro nei dettagli del rinnovo di Osimhen, ho solo piacere che ha rinnovato. Il club ha fatto un passo importante verso il giocatore che è importantissimo. Il giocatore aveva voglia e piacere di proseguire questo rapporto col Napoli e l'ha sempre dimostrato con i fatti, dando il messimo dell'impegno come i suoi compagni. Per Elmas c'è un accordo con il Lipsia ancora non del tutto siglato, ma dovrebbe essere ceduto alla squadra tedesca. Noi non dipendiamo soltanto da un solo giocatore, ma dal gruppo. Le cose quest'anno sono venute meno bene rispetto lo scorso anno. Zielinski ha detto di voler rimanere e stiamo vedendo per un accordo".