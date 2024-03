Notizie Napoli calcio. Mauro Meluso, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli-Atalanta:

“Caso Juan Jesus? Noi abbiamo fatto un comunicato chiaro, non parteciperemo ad iniziative istituzionali per scelta. Lo faremo in maniera privata e le organizzeremo noi, siamo rimasti delusi dalla vicenda Juan Jesus. Nella vita basterebbe chiedere scusa ed assumersi le proprie responsabilità, questo è il mio pensiero personale”.