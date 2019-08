Mele: "La strategia sul mercato è giusta. Lozano? Una sorta di Lavezzi che segna di più"

Calciomercato Napoli - Silver Mele è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli deve giocare su più tavoli e viste le difficoltà di azione in un range di mercato che è cresciuto tantissimo visti i nomi di cui si parla. Quando si parlava di Lozano a maggio scorso, tutti erano entusiasti del profilo. Un giocatore che spacca le partite, difficilmente identificabile, era definito una sorta di Lavezzi che segna di più. E' la conferma di ciò che Ancelotti di diceva a fine ritiro. Prendeva ad esempio Fabian Ruiz, Ancelotti fugava ogni dubbio e i calciatori non specializzati diventano importanti. Sceglierei Icardi in attacco, ma sono consapevole delle difficoltà. llorente, però, è in grado di spaccare le partite difficili: per l'alternanza tatica e l'esperienza che ha messo insieme".