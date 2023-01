Mediaset, Trevisani: "Sconfitta che ci sta ma la condizione è deficitaria: solo il Napoli non ha fatto il Napoli"

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La sconfitta non deve essere un dramma ma devono convincersene tifosi e calciatori. Oggi si deve ragionare sul fatto che dopo 16 partite si è in testa in classifica con margine. Se perdi una volta ogni 16 partite e ottieni risultati in tutti gli scontri diretti in trasferta tranne l'Inter, vuol dire che si sta parlando del nulla. La condizione è quella che è, un po' per tutti: solo il Napoli non ha fatto il Napoli".