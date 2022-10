Mediaset, Trevisani: "Napoli, ti manca solo una dote per fare lo step definitivo da grande squadra"

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti vive per far giocare bene le sue squadre. Se pensiamo a due mesi, con tutte le partenze, mai avremmo pensato a risultati del genere: un miracolo. Complimenti alla dirigenza e all'allenatore. Il Napoli deve fare il salto ulteriore di continuare a giocare così, facendo uno step in più".