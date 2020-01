Ultimissime calcio Napoli - Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Sul Napoli: "Oggi sta facendo una rivoluzione. Il precedente lo aveva costruito Benitez, chi lo sta costruendo ora? Le scelte mi sembrano buone, anche se al momento per me non valgono quelli che vanno a sostituire".