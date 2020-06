Mediaset, Pistocchi: "Sono curioso di vedere Verona-Napoli: giocano bene, hanno corsa e fisicità"

Ultime calcio Napoli - Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Pistocchi

"Sono curioso di vedere Verona-Napoli. L'Hellas gioca bene, ha corsa e fisicità. Assomigliano all'Atalanta e al Lipsia come idea di calcio. Il maestro di tutti è Zaccheroni più che Gasperini, colui che ha iniziato col 4-3-3. Scudetto? La Juventus ha fatto una preparazione per arrivare fino ad agosto. Ha troppi calciatori lenti in questo momento in campo".