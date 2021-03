Mediaset, Longhi: "Osimhen alla Lukaku contro il Bologna"

Napoli - Bruno Longhi, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Contro il Bologna ho visto un Napoli ben messo in campo, anche se non mi è piaciuto. Purtroppo è capitato di nuovo l'infortunio di Ghoulam. Una vera sfortuna. Ho intravisto il Napoli che è nella mia testa in certi momenti. Aveva l'arma in più: Osimhen. Si faceva attaccare perchè in contropiede aveva il cavallo per ripartire. Il gol segnato con il Bologna mi riporta alla mente le grandi fughe di Lukaku in questo campionato. Questo calcio sta privilegiando i giocatori dotati di uno strapotere fisico e atletico".