Mediaset, Grassi: "Napoli, con Lindstrom hai preso un Jolly. Lo volevano anche in Premier League"

Notizie Calcio Napoli - Il telecronista di Mediaset, Edoardo Grassi, ha parlato del nuovo acquisto del club azzurro Jesper Lindstrom ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’acquisto di Jobbe, il suo soprannome tedesco, è segno della lungimiranza di Giuntoli. Avrà influito nella scelta l’ottavo di Champions contro l’Eintracht dell’anno scorso. E’ un giocatore molto duttile, si adatta benissimo a qualsiasi esigenza tattica di Garcia. Nasce come trequartista e poi viene spostato come attaccante di sinistra nell’ultimo modulo del Francoforte. Quest’anno nell’ultima gara si è mosso sulla sinistra, ma può giocare anche a destra. Possiamo dire che è polivalente ed è un vero jolly.

E’ un ragazzo che all’inizio carriera in Danimarca aveva dimostrato una certa propensione per il gol, arrivato in Germania ha vinto il premio come miglior rookie dell’anno. Non avendo una collocazione tattica precisa potremo vederlo presto in campo, magari da subentrato. Garantisce per lui anche De Zerbi, che lo voleva al Brighton. Diamo un po’ di tempo a Lindstrom per adattarsi, ma entrerà benissimo negli schemi del Napoli. Forse era pensato per Spalletti, ma si adatta benissimo anche alla nuova realtà di Garcia”.