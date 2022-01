Mazzocchi, l'agente: "Addio Venezia, tutto fatto con la Salernitana! Ha lasciato perché..."

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Lauro, agente di Pasquale Mazzocchi, esterno del Venezia:

"Stiamo aspettando che gli americani si sveglino, che il Venezia risponda alla Salernitana e dia l'ok alla Salernitana. Il direttore mi ha detto che era ancora notte in America (ride, ndr). Non si capisce se si giocher√† o meno Inter-Venezia, dipende dalle positivit√†. Al momento Mazzocchi √® negativo, √® in attesa di fare il tampone che dovrebbe essere negativo. Ha fatto il test rapido ed √® negativo. Perch√© il Venezia lo ha ceduto? √ą una domanda da fare alla societ√†. Noi abbiamo ricevuto l'offerta della Salernitana, era importante ed il ragazzo ha valutato che non c'erano pi√Ļ i presupposti (non tecnici) per restare dato che il contratto era in scadenza e la societ√† non affrontava il discorso.

C'è stata l'opportunità Salernitana e la stiamo cogliendo al volo. Speriamo si possa fare un miracolo per la salvezza, Pasquale è abituato. Lui lo scorso anno a Venezia lo ha fatto, col Parma è partito dalla Serie D alla Serie A vincendo tutti i campionati. Per il tampone è in attesa a casa del medico del Venezia che gli dica di andare a fare il tampone. Alla fine è l'ASL che decide tutto, bisogna dare conto a loro. Mazzocchi alla Salernitana è tutto fatto, aspettiamo solo l'ok del presidente. Ci auguriamo sia una questione di ore, così Pasquale si potrà trasferire a Salerno".