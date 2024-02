Mazzocchi a Dazn: "Meritavamo di più, dovevamo essere più concreti! La prestazione c'è stata, sul modulo migliore..."

Notizie Napoli calcio. Pasquale Mazzocchi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Milan-Napoli 1-0:

“Normale che la squadra si trovi meglio con il 4-3-3 perché viene da un passato importante con questo modulo, però il mister si è dovuto adattare a tanti imprevisti ed ha dovuto fare fronte anche a tante assenze.

Difficoltà in trasferta? Normale che al Maradona abbiamo il sostegno dei nostri tifosi ed è più semplice. Stasera meritavamo qualcosa in più, magari dovevamo essere più concreti davanti alla porta. Ma la prestazione di stasera non deve farci uscire scontenti dal campo”.

Sul modulo: “Non è questo ciò che porta a fare delle prestazioni importanti. Noi stiamo cercando di seguire il mister in tutti i modi, stasera meritavamo qualcosa in più rispetto al Milan. Loro hanno gamba e noi purtroppo abbiamo fatto un errore su una loro ripartenza, ma ripeto che questa sera non è tutto da buttare”.