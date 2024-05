Mazzocchi a Dazn: "Entrati in un vortice con aria pesante, ma oggi c'è stata una reazione! Compattezza più importante del risultato"

Notizie Napoli calcio. Pasquale Mazzocchi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Fiorentina-Napoli 2-2:

“Clima nello spogliatoio? E’ un periodo che si respira un’aria pesante, oggi era importantissimo ritrovare compattezza di squadra e non il risultato. Abbiamo lottato fino alla fine e bisogna ripartire da qui, anche se manca una sola partita.

Quando si entra in un vortice si fa fatica ed il morale manca. Penso che a fine anno abbiamo fatto una buon partita, ripartire da qui al di là del risultato perchè non ci sono tante cose da dire in questa stagione”.

I due gol della Fiorentina? Noi fino al 30’ avevamo la gara in mano, poi Biraghi ha fatto una gran punizione e c’è stato un blackout totale. Noi però non abbiamo mollato neppure dopo il 2-1 perchè poi le partite durano fino al 90’ e non bisogna mai mollare”