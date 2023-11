Mazzarri svela: "Natan? Al 45' non sapevo se cambiarlo, ti mangi uno slot per i cambi! Avevo paura dell'espulsione"

Al termine di Atalanta Napoli in diretta Walter Mazzarri in conferenza stampa. Si è conclusa la partita della 13esima giornata come da calendario Serie A. Le parole dell'allenatore del Napoli dopo la partita.

Atalanta Napoli: Mazzarri in conferenza

Napoli - Dal Gewiss Stadium, dopo Atalanta Napoli ha parlato in conferenza Mazzarri per il Napoli.

"Ostigard entrato per problemi di Natan? Sono stato a fine primo tempo a chiedermi se cambiarlo, stava andando benissimo: quando un centrale è ammonito con la linea a quattro è pericoloso, tanti lo fanno ma ti mangi uno slot per i cambi. Ero indeciso, avevo paura che giocando così alti potesse prenderne un altro. Quando è stato il caso, l'ho cambiato a dieci minuti dalla fine perchè l'Atalanta poteva fare forcing finale. Poi abbiamo sofferto meno"