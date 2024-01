Mazzarri sul ritiro "punitivo': "Ho goduto ad andarci per questi motivi! Rispetto per i tifosi" | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Salernitana, la seconda partita di questo 2024 degli azzurri, dal Konami Training Center di Castel Volturno (qui la conferenza integrale con video).

In due diverse domande, ha parlato del cosiddetto "ritiro punitivo", rispondendo così:

"Ritiro? Come ben sapete sono uno che è contento di quanto abbiamo fatto questa settimana. L'ho voluto con molta felicità perchè come sapete, mi piace lavorare sul campo. Quando sono arrivato c'erano pochi giorni per lavorare. Stando insieme in hotel si vedono più filmati. Credo abbia fatto bene il ritiro anche se poi la prova di tutto è la gara vera.

Dico una cosa strana, ho goduto nello stare in ritiro perché ho potuto vedere sul campo cosa fare anziché fare la lavagnetta. Più che gli agenti, io parlo con i ragazzi. Gli dico di allenarsi bene e staccare tutto appena si supera il cancello di Castel Volturno.

"Darò l'anima al Napoli. Da quando alleno voglio sempre vincere. Quando non vinco sto male, lo vedete. Non mi pongo della fiducia della società. Il ritiro punitivo? Punitivo quando una squadra che aveva fatto una buona gara e per sfortuna non si è vinto, poi va a Torino e sbaglia...I calciatori dovrebbero essere i primi ad essere arrabbiati. Dovrebbero essere contenti se capita un'occasione come questa del ritiro dopo una gara come quella di Torino. Anche loro devono sapere che il Napoli ha vinto lo scudetto ed ora si trova in una posizione di classifica non consona alle sue qualità. Devono rendere di più".