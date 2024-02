Mazzarri su Meret: "Si è allenato in squadra, può giocare dall'inizio oppure..." | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, in programma sabato 17 febbraio alle ore 15:00, match valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2023-2024.

Napoli-Genoa: Mazzarri su Meret

E sul rientro di Alex Meret, Mazzarri ha dichiarato:

"Per Meret devo parlare col preparatore dei portieri, do molta libertà e fiducia al preparatore: si è regolarmente allenato e oggi in rifinitura vedremo se farlo partire dall'inizio o aspettare ancora una gara".

Ecco il video: