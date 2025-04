Mazzarri racconta il suo Napoli: "Ecco il ricordo più bello che ho, quella volta ho vissuto emozioni folli!"

Ultime calcio Napoli - Walter Mazzarri, ex allenatore di Napoli e Inter, si è raccontato in una lunga intervista al portale Coaches Voice, ecco cos'ha raccontato del suo primo arrivo in azzurro:

"Allenare Cassano mi ha dato un'enorme iniezione di fiducia per affrontare la sfida che ho dovuto affrontare quando sono arrivato al Napoli, nell'estate del 2009. L√¨ ho incontrato una giovane stella argentina, l'attaccante Ezequiel Lavezzi. Due anni pi√Ļ giovane era il suo talentuoso compagno di squadra, il centrocampista slovacco Marek Hamsik. E la stagione successiva si √® unito a loro l'attaccante uruguaiano Edinson Cavani. Con questi "Tre Tenori", abbiamo guidato il Napoli verso la migliore era che avesse mai vissuto dai tempi di Diego Maradona, vent'anni prima. Giocando nella mia formazione, Lavezzi ‚Äď in precedenza un giocatore creativo ma senza grandi capacit√† realizzative ‚Äď inizi√≤ a segnare costantemente in doppia cifra. Cavani, nel frattempo, esplose come marcatore, segnando 33, 33 e 38 gol nelle sue tre stagioni al club. Il Paris Saint-Germain acquist√≤ Lavezzi per 33 milioni di euro e Cavani per 70 milioni di euro, il che aiut√≤ enormemente le finanze del Napoli. Quando sono arrivato, il club aveva ingaggiato giocatori da squadre di met√† classifica della Serie A. Le nostre imprese li hanno portati ad acquistare giocatori come Gonzalo Higua√≠n, Pepe Reina e Jos√© Callej√≥n, da giganti europei come Barcellona, ??Liverpool e Real Madrid. Il successo sul campo ha avuto un effetto a cascata che ha giovato alle finanze del club. La stagione prima del mio arrivo, il Napoli era arrivato dodicesimo. Nel nostro primo anno siamo saliti al sesto posto, poi al terzo ‚Äď qualificandoci per la Champions League ‚Äď e infine al secondo, mentre nella mia ultima stagione ho sostituito Lavezzi con Goran Pandev dell'Inter. Ma il ricordo pi√Ļ bello che ho √® la finale di Coppa Italia del 2012, allo Stadio Olimpico di Roma. L√¨, abbiamo affrontato la Juventus di Antonio Conte, che aveva vinto lo scudetto con una striscia di 38 partite imbattute. In quella finale abbiamo vinto meritatamente 2-0: il primo trofeo del club dopo lo scudetto vinto con Maradona 22 anni prima. Portando il trofeo a Napoli per festeggiare, abbiamo vissuto tutti le emozioni folli che i tifosi del Napoli forse hanno provato solo ai tempi di Maradona, e poi con la vittoria dello Scudetto nel 2023.

Con la mia esperienza al Napoli, la mia carriera aveva seguito un andamento costantemente in ascesa, ma c'era stato anche un altro andamento. Spesso scherzavo sul fatto che per avere successo dovessi essere vicino al mare. Ero cresciuto all'Isola d'Elba, un piccolo scoglio a forma di rana tra la Toscana e la Corsica. L√¨, le onde aggiungevano sale alla passione che avevamo nel sangue ‚Äď una passione che ero riuscito a trasmettere ai miei giocatori, spingendoli a dare tutto in campo. Era una passione condivisa dai tifosi delle squadre del sud Italia che allenavo, Acireale, Reggina e Napoli ‚Äď cos√¨ come dai club costieri Livorno e Sampdoria, che, pur non essendo del sud, erano altrettanto appassionati".