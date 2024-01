Ultime notizie Napoli - Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Lazio-Napoli 0-0.

‚ÄúLavoro fatto fin qui?¬†Sono rimasto male dopo le prime partite perch√© incontrammo squadre che vanno per la maggiore e non ci √® andata bene negli episodi. Abbiamo lasciato qualche punto per strada anche se non lo meritavamo, il campionato √® lungo ma se giochiamo da squadra con la ‚ÄėS‚Äô maiuscola come oggi allora possiamo fare bene‚ÄĚ