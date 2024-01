Mazzarri: "Infortuni? Sono un po' preoccupato! Emergenza a centrocampo, su Juan Jesus e Politano..."

Walter Mazzarri, tecnico, azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli.

Tanti i temi trattati dal tecnico, che ha parlato anche della situazione infortunati in casa Napoli:

"Da Bergamo sono iniziati gli infortuni e sono un po' preoccupato. Vediamo se recuperiamo Juan Jesus, ma mancano in tanti e c'è in dubbio anche Gaetano. Politano sta discretamente bene, ed ha chance di recuperare. Gaetano anche è da valutare, oggi proverà, ma negli ultimi due giorni non si è allenato. Cajuste e Lobotka stanno bene, proverò a recuperare Demme. A centrocampo siamo in emergenza anche per i cambi, per questo ho provato anche ragazzi che fanno altri ruoli perchè siamo contati”.