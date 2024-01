Ultimissime Calcio Napoli - C’era grande curiosità ieri per la conferenza stampa di Walter Mazzarri per la finale della Supercoppa italiana. E una scena in particolare ha attirato ancor di più l’attenzione scatenando l’ironia social, ovvero il tris di orologi indossati da Walter Mazzarri per l'occasione e durante gli allenamenti. Uno analogico per controllare l’orario italiano, uno digitale per quello locale e un terzo - sempre moderno - per tenere sottocontrollo i propri parametri.