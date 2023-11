Mazzarri a Dazn: "Primo tempo perfetto, speravo di soffrire meno! Creato grande feeling con il gruppo, a Madrid un'amichevole. Sul 4-3-3 e il calendario..."

Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Atalanta-Napoli 1-2.

Queste le parole di Mazzarri. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La vittoria in questo stadio non era facile e non lo sarà per nessuno. Per come avevamo giocato il primo tempo avevo l’illusione di non dover soffrire perché siamo stati quasi perfetti. Nella ripresa invece siamo calati troppo e dovrà rivedere qualcosa, l’Atalanta è una grande squadra e l’ha dimostrato anche se mi aspettavo di soffrire di meno”.

Su cosa ho lavorato? Ho cercato di toccare i asti giusti di una squadra che ha stravinto lo scudetto e giocava il calcio migliore d’Europa. E’ normale che ci potesse essere un cedimento ed ho lavorato su questo, tutti affrontano al meglio questa squadra perché è campione d’Italia. Qualcosina di tattica, poi, ce l’ho nel sangue e cerco sempre di metterla. Ne abbiamo parlato e hanno provato a darmi retta.

Su Osimhen: “Meno male che sta rientrando, ha un minutaggio ridotto e spero che entri in forma al più presto perché ne abbiamo bisogno. Lui è generoso come Cavani, io non allenavo il Napoli ma le partite le ho viste tutte l’hanno scorso e bastava poco per capirlo”.

Sui cambiamenti tattici: “Devo rivedere la partita, ma si è lavorato molto sulla linea che nelle ultime partite saliva poco. Siamo stati corti e compatti, con la riconquista immediata. Nel primo tempo ero più che soddisfatto perché non pensavo di rivedere subito questi aspetti contro una super squadra come l’Atalanta, ora dovremo lavorare sugli errori del secondo tempo”.

Il 4-3-3 è un modulo che mi è sempre piaciuto, si possono fare tante cose. Se non l’ho fatto prima è perché reputavo le squadre più adatte ad un altro modulo in fase difensiva. Questa squadra può giocarlo perché ha i giocatori adatti. Questi ragazzi sono bravi e sono delle spugne, mi hanno seguito sin da subito per apprendere da me”.

Su Kvaratskhelia: “Gli avevo chiesto di fare qualcosa di diverso incrociandosi con Politano, perché sull’esterno lo raddoppiavano. Abbiamo provato a cercarlo con dei cambi di gioco con soluzioni nuove, qualcosina è riuscito ma devo avere più tempo per allenarli. Con questi ragazzi è nato un feeling”.

Su Olivera: “Non sarà un infortunio leggero, ma vediamo cosa ci dicono”.

Sul calendario: “Oggi abbiamo visto la prima difficoltà, ora quella che affrontiamo tra tre giorni la conosciamo tutti. Sarà un’amichevole, diciamo così, ma l’affronteremo al massimo”.