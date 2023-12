Mazzarri a Dazn: "Fate vedere le immagini di come provocano i nostri, adesso basta! Abbiamo dominato e contro di noi si gioca a rugby"

Walter Mazzarri è intervenuto nel post partita di Napoli Monza ai microfoni di Dazn:

"Non mi parlate dei dati dello scorso anno, io posso parlarne in parte. Parlate delle 6 occasioni nitide da gol da 4 metri dalla porta. Fate vedere quando trattengono Kvaratskhelia e come provocano lui e Osimhen ogni volta, poi però a Osimhen lo mandano a casa. Fate vedere le immagini di come provocano i miei ragazzi e di come siamo andati ad un metro dalla porta senza riuscire a segnare. E' la quinta partita dove accadono sempre le stesse cose, ora però ci stanchiamo. Non vedo le immagini. Ho sempre detto di non voler parlare degli arbitri, ora però voglio farlo perché sono stato espulso.

Vediamo i motivi del perché sono stato espulso. Abbiamo provato Kvara in una nuova posizione per cercare soluzioni diverse. Abbiamo avuto anche con lui occasioni da gol e non ci siamo riusciti. Ormai Kvara non lo fanno mai giocare, è martoriato e voglio provare a toglierlo dai raddoppi, spero che qualche volta ammoniscono anche gli avversari perché sembra Rugby. Simeone? Abbiamo finito col 4-2-4, anche lo scorso anno entrava in questo minutaggio, giocavamo con 4 attaccanti e c'è mancato solo il gol.

Bisogna acquisire serenità sotto porta, abbiamo dominato. Non guardo la classifica, il mio mestiere è fare l'allenatore e far portare i miei ragazzi avanti la porta il più possibile".