Mauro sicuro: "Juventus unica rivale, se il Napoli vince stasera sarà campione"

Notizie Napoli calcio. Massimo Mauro, doppio ex di Napoli-Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera in vista della gara del Maradona:

Intervista Mauro Napoli-Juventus

«Chi conosce il calcio sa che quasi sempre vince la squadra che gioca meglio. Un euro su Napoli-Juventus? Punto sulla squadra di Spalletti».

Mauro, Napoli-Juventus è un crash test?

«Se il Napoli dovesse battere la Juventus — e lo sottoscrivo — vincerà il campionato. Milan e Inter non danno sensazioni positive sul prossimo futuro, sono troppo discontinue. La Juve, al momento, è l’unica rivale dei partenopei. Sono in ripresa e Allegri è anche assistito dalla sorte. Max ha sempre l’asso nella manica».

Spalletti e Allegri, toscani agli antipodi.

«Max è molto bravo nella gestione e rispetto a Spalletti ha vinto. Luciano ci è andato molto vicino poi l’obiettivo gli è sfuggito. Cura i dettagli, insegna calcio. E non ha mai cambiato la sua filosofia, né il suo modo di vivere. Se c’è da andare in battaglia lo fa. La risposta piccata non gli manca, è persona vera».

Perché il rendimento di Kvaratskhelia è calato?

«Ormai lo conosciamo, se l’avversario lo affronta, lui lo salta ma se lo aspetta può avere difficoltà. Kvara punta sulla corsa, sugli strappi. Deve stare al massimo fisicamente per fare una prestazione come quelle che abbiamo visto in passato. Non è il giocatore che ha il guizzo o il pensiero intelligente, deve stare al top per essere devastante. Tornerà come lo abbiamo visto prima del Mondiale».

Il Napoli con Sarri è andato molto vicino allo scudetto, qual è la differenza con la squadra di oggi?

«È Spalletti che fa la differenza. Considera il suo gruppo in maniera allargata, punta molto più sulla qualità e non sulla quantità del tempo. Fa giocare tutti, sa quanto contano le due presenze. Non dipende dal singolo, questa è la sua forza. Sarri era più monotematico».

Ha giocato con Zico, Platini e Maradona. Chi è il più forte?

«Diego è il calcio, gli altri due sono stati fuoriclasse».