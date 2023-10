Notizie Calcio Napoli - L'ex Napoli Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni della tarssmissione Tutti Convocati, in onda su Radio News 24:

"Il Napoli non mi piace quest'anno, anziché esaltare quello che era lo si è messo in discussione ed è stato un errore. Non so se continuerà Garcia, ma deve valorizzare quello che ha".