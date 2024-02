Mauro: "Pioli al Napoli? Scherzando si può dire di non volergli augurare di lavorare con De Laurentiis"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Juventus Massimo Mauro, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Stefano Pioli allenatore del Napoli? Non lo so se sia il profilo giusto, scherzando si può dire di non voler augurare di lavorare con De Laurentiis. Come creare fastidi al Milan domenica? Mettendo a proprio agio i calciatori: quello che è mancato al Napoli è l’equilibrio tra le fasi, venendo meno il possesso i centrali difensivi sono andati in imbarazzo e gli attaccanti giocavano da soli.

Per ciò che abbiamo visto far fare a Di Lorenzo, non vorrei vederlo da esterno destro. Una difesa a quattro mi sembra la cosa migliore, ma non vivo il mondo Napoli perciò Mazzarri sa il meglio da fare. Mazzarri ha due possibilità , il 4-3-3 ed il 3-5-2, poi dipende dall’interpretazione”