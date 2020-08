Mauro non ha dubbi: "Il Napoli farà una buona gara domani a Barcellona: già in Coppa Italia ha mostrato di poter reggere contro squadre più forti"

Notizie Calcio Napoli - Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24: "Hanno giocato tutti, non credo ci siano problemi di giocatori scontenti perchè hanno giocato poco. Sarri sopravviverebbe nello spogliatoio perchè hanno vinto il nono scudetto, non è che non hanno vinto nulla. Il Napoli ha una bella chance di fare una buona partita e la farà. E' difficile difendersi attentamente su quel campo perchè c'è grande spazio, ma ha dimostrato in Coppa Italia che è capace di reggere nei 90 minuti anche se più debole".