Massimo Mauro è intervenuto a Mediaset Infinity+ nel post partita di Barcellona-Napoli:

"Politano non andava cambiato, è stato il migliore in campo e anche se Calzona dice che era stanco in campo sono rimasti giocatori che hanno giocato peggio e che erano stanchi anche di più di Matteo. Forse lasciando lui in campo non sarebbe cambiato il risultato, ma non meritava lui di uscire dalla partita".