Notizie Calcio Napoli – L’ex Napoli Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post gara di Napoli-Real Madrid:

“Partita molto difficile perché Real ha giocato bene e ha tenuto bene il campo. Il Napoli è stato anche un po’ fortunato in alcune occasioni ma ci è stato per tutti i 95 minuti, ha un buon futuro. Di Lorenzo quegli errori non li fa mai e episodi sono andati male, la partita l’ha fatta. La Champions è ancora lunga”.