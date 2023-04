Mauro: "La Juve ha un problema col sistema calcio in Italia! Era fallo su Alex Sandro, come si fa?!"

Massimo Mauro, ex giocatore Juve, parla ai microfoni di Mediaset nel corso di Pressing:

"Come si fa a non dire che la spinta di Milinkovic Savic su Alex Sandro sia così chiara? Mi sembra evidente che la Juve abbia un problema col sistema calcio. Se mi consentite, vengono perdonate le Curve di Lazio e Roma e invece quella della Juve viene punita. Io non capisco perché, sono d'accordo con l'indulgenza verso le curve di Roma e Lazio, perchè si punisce la Juventus quando il club bianconero in 2 ore ha trovato i colpevoli dei cori contro Lukaku. Se un arbitro non ha il coraggio di fischiare la punizione a favore della Juve, con il VAR che è fondamentale in questi casi, e nonostante il VAR si assegna il gol a Milinkovic, allora la Juve ha un problema col sistema calcio".