Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Pressing dopo Napoli-Cremonese

"Il Napoli stramerita la posizione che ha, dimostrando che i grandi calciatori prendono decisioni importanti e decidono le partite. Kvara fa cose importanti quando con il gioco non si riesce a fare la differenza. Bisogna dare il 100% sempre per vincere. Sembra banale ma è una regola sacra per il calcio".