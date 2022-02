Mauro: "Il Napoli la squadra che più mi diverte, Spalletti ha fatto un lavoro incredibile. Osimhen deve crescere nell'atteggiamento"

Massimo Mauro è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Era una fortuna giocare con Maradona, Zico e Platini. Erano davvero molto generosi per la squadra, di un altro livello così come Careca, Van Basten e altri, Ronaldo il brasiliano, Zidane…era davvero un altro livello rispetto ad oggi. Oggi giocano molto per conto loro e non per la squadra veramente come prima. Il Napoli è la squadra più corale e unita in entrambe le fasi, offensiva e difensiva. Il merito è di Spalletti, il Napoli diverte perché ha una qualità di gioco importante. L’allenatore è riuscito a sopperire alle grandi assenze tra infortuni e Coppa d’Africa. Osimhen deve crescere e capire i tempi di gioco, non può prendere ammonizioni assurde dopo 5 minuti di gioco".